Langeler haalt ‘verbannen’ Bazoer eindelijk weer bij Jong Oranje

Art Langeler, bondscoach van Jong Oranje, heeft voor de aankomende EK-kwalificatieduels met Letland en Oekraïne 28 spelers opgenomen in zijn voorlopige selectie. De meest opmerkelijke naam in de selectie is die van Riechedly Bazoer, die bij de vorige interlandperiode nog ontbrak omdat hij eerder een uitnodiging van Langeler weigerde. Op vrijdag 29 september wordt de definitieve selectie bekend.

Jong Oranje speelt op vrijdag 6 oktober op De Vijverberg tegen Letland, waarna op dinsdag 10 oktober het uitduel met Oekraïne in Kiev op het programma staat. Mogelijk is daar Bazoer dus weer bij. “Ik vind dat als je voor een Nederlands vertegenwoordigend team speelt, je dat zelf vooral heel graag moet willen. Als hij er niet bij wil zijn, even goede vrienden. Maar ik hoef niet op mijn knieën te gaan liggen voor hem”, zei Langeler daar in augustus nog over.

De voorlopige selectie van Jong Oranje:

Ilias Alhaft (Sparta Rotterdam), Pelle van Amersfoort (sc Heerenveen), Hidde ter Avest (FC Twente), Juninho Bacuna (FC Groningen), Riechedly Bazoer (VfL Wolfsburg), Steven Bergwijn (PSV), Justin Bijlow (Feyenoord), Damian van Bruggen (VVV-Venlo), Kevin Diks (Feyenoord), Joël Drommel (FC Twente), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Denzel Dumfries (sc Heerenveen), Jay-Roy Grot (Leeds United AFC), Jeremy Helmer (AZ), Justin Hoogma (TSG 1899 Hoffenheim), Oussama Idrissi (FC Groningen), Frenkie de Jong (Ajax), Gervane Kastaneer (1. FC Kaiserslautern), Justin Kluivert (Ajax), Sam Lammers (PSV), Yanick van Osch (PSV), Thomas Ouwejan (AZ), Bart Ramselaar (PSV), Jaïro Riedewald (Crystal Palace FC), Pablo Rosario (PSV), Jeremiah St. Juste (Feyenoord), Guus Til (AZ) en Richairo Zivkovic (KV Oostende).