‘Die Kluivert is zo verschrikkelijk snel, die wordt onderweg 26 keer geflitst’

Ajax neemt het woensdagavond in de KNVB Beker op tegen de amateurs van SVV Scheveningen, een club uit de Derde Divisie. Sjaak Polak begon ooit met voetballen bij deze club en kwam daar op latere leeftijd ook terug. De oud-voetballer van onder meer ADO Den Haag en Sparta Rotterdam hoopt stiekem op een stunt tegen de ploeg van trainer Marcel Keizer, maar is realistisch.

Na het 1-1 gelijkspel tegen ADO Den Haag van afgelopen zondag werkt Ajax opnieuw een duel af in het Cars Jeans Stadion. "Stiekem hoop ik op een stunt. Dat vind ik mooi”, zegt de 41-jarige Polak in gesprek met De Telegraaf. “In Engeland gebeurt het ook, dat een vierdeklasser een club uit de Premier League uitschakelt. Dat zou nu ook ineens kunnen gaan gebeuren.”

Polak geeft Scheveningen weinig kans. "Als elf Ajacieden met diarree de bus uitstappen, maakt Scheveningen een kans. Maar we moeten realistisch blijven. Als Ajax gewoon tempo gaat spelen, wordt het lastig. Als Ziyech in vorm is, Huntelaar de ballen er gewoon in schiet, Dolberg de bal aan de voet krijgt en Neres in vorm is...", aldus de oud-speler, die zijn loopbaan afsloot bij Texas Dutch Lions. "En die Justin Kluivert is zo verschrikkelijk snel, die wordt onderweg gewoon 26 keer geflitst. Het is onvoorstelbaar."