‘Transfer Coutinho naar Barcelona viel in het water door Müller’

Het is geen geheim dat Barcelona zich afgelopen zomer erg graag had willen versterken met Philippe Coutinho. BILD weet woensdagochtend te melden dat de Braziliaan zijn gewenste transfer dankzij Thomas Müller niet heeft gekregen. Liverpool had de Duitser namelijk op het oog als vervanger van Coutinho, maar kreeg een afwijzing van hem te horen.

Liverpool nam contact op met Müller, maar hij veegde de aanbieding uit Engeland direct van tafel. De schaduwspits van Bayern München had op Anfield de vervanger moeten worden van Coutinho, die dan op zijn beurt naar Barcelona mocht vertrekken. Omdat the Reds Müller niet binnen konden halen, besloten ze Coutinho in huis te houden.

Barcelona wendde zich vervolgens tot Ousmane Dembélé, die uiteindelijk voor een duizelingwekkend bedrag losgeweekt werd bij Borussia Dortmund. De vleugelaanvaller raakte echter afgelopen weekeinde geblesseerd aan zijn hamstring en zal daardoor vier maanden niet in actie kunnen komen.