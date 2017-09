Pochettino lovend over Vorm: ‘Het is belangrijk zijn waarde te erkennen’

Tottenham Hotspur rekende in de derde ronde van de EFL Cup af met Barnsley, dat normaal uitkomt in de Championship. The Spurs wisten in eigen huis met 1-0 te winnen en Michel Vorm kreeg weer eens een basisplaats van manager Mauricio Pochettino. De Argentijn was lovend over de Nederlandse doelman.

“Ik wil Vorm graag feliciteren, hij verdient veel lof”, wordt Pochettino na afloop van de wedstrijd geciteerd door ESPN. “Zijn redding aan het begin van de tweede helft was fantastisch en hield ons in leven. Hij gaf ons zo een kans om te winnen. Het is belangrijk om zijn waarde te erkennen en daarom wil ik hem feliciteren met zijn optreden. Zijn acties waren top.”

Slechts 23,926 toeschouwers zagen Dele Alli het winnende doelpunt maken op Wembley. “Ik begrijp wel dat er zo weinig mensen waren. Daarom wil ik de supporters die er wel waren graag bedanken”, zegt de Argentijnse manager, die blij is met doelpuntenmaker Alli. “Voor mij is hij een absolute topspeler. Hij moet deze periode een beetje balans zien te vinden. Maar ik ben blij, hij speelde vandaag een goede wedstrijd.”