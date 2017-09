Advocaat weet ideale opvolger: ‘Hij zou een uitstekende bondscoach zijn’

De KNVB moet op korte termijn weer op zoek naar een nieuwe bondscoach. Dick Advocaat maakt de kwalificatiereeks af en leidt Oranje eventueel nog op het WK, maar houdt het daarna voor gezien. Volgens de Haagse oefenmeester heeft de KNVB in de persoon van Ruud Gullit zijn ideale opvolger al in huis.

“Ik ben ervan overtuigd dat we ons met twee goede uitslagen gaan plaatsen voor de play-offs”, zegt Advocaat in een interview met Voetbal International. Om het WK te halen zal Oranje in ieder geval in oktober moeten winnen van Wit-Rusland en Zweden. Het Nederlands elftal zal in die wedstrijden ook aan het doelsaldo moeten werken om als tweede te eindigen en de play-offs te bereiken. “En lukt dat niet, dan houdt het voor mij op.

“Ik wil niet over mijn graf heen regeren, maar Ruud Gullit zou daarna een uitstekende bondscoach kunnen zijn”, vervolgt de huidige bondscoach. Advocaat is van mening dat Gullit in Nederland onderschat wordt. “Nederland vergeet echt wat voor een grootheid Gullit is. Na afloop van Frankrijk liepen al die Franse spelers als eerste naar Ruud. Als je toch zo'n ambassadeur in huis hebt, profiteer er dan van, zou ik denken.”