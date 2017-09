‘Hij wordt wel voor miljoenen verkocht, omdat hij een Chinees is’

ADO Den Haag staat open voor de komst van Chinese voetballers. Dat is ook de grote wens van grootaandeelhouder United Vansen. Tijdens het trainingskamp van ADO in China deze zomer trainden al drie Chinese voetballers mee met de selectie van trainer Fons Groenendijk, maar zij werden door de technische staf niet goed genoeg bevonden.

"Maar wij staan open voor Chinese voetballers bij ADO, dat hebben we aangegeven bij onze eigenaars en daar praten we met ze over", vertelt manager voetbalzaken Jeffrey van As in gesprek met Voetbal International. "Het moeten wel spelers zijn die goed genoeg zijn en die wij zelf uitkiezen."

ADO bekijkt of een aantal Chinese talenten in de laatste fase van hun jeugdopleiding naar Nederland kunnen komen. "Na een jaartje in de Onder-19 en een jaar bij de beloften kijken we of ze klaar zijn voor het eerste." Nadeel is dat een voetballer uit China een stevig contract moet krijgenn. "Maar het kan heel interessant worden, ook commercieel. Zo'n Yuning Zhang heeft bij Vitesse amper gespeeld, maar wordt wel voor miljoenen verkocht. Omdat hij een Chinees is."