Veel lof voor ‘veel te dure’ aankoop van Barcelona: ‘Hij zal een koopje zijn’

Paulinho laat nu al bij Barcelona zien waarom hij basisspeler is in het nationale elftal van Brazilië. De middenvelder startte dinsdagavond in de thuiswedstrijd van Barcelona tegen Eibar (6-1) in de basis en maakte zijn tweede doelpunt in slechts vier dagen tijd. In het uitduel met Getafe (1-2) had de Braziliaan al de winnende treffer gemaakt.

Voormalig Barcelona-speler Daniel Alves zette op Instagram Stories een foto van het moment dat Paulinho met een kopbal de 2-0 op het scorebord zette. "Uiteindelijk zal hij een koopje zijn", verwees de rechterverdediger van Paris Saint-Germain naar de kritiek op het prijskaartje van zijn landgenoot, die deze zomer voor veertig miljoen euro van Guangzhou Evergrande overkwam. Dat kwam Barcelona op veel kritiek te staan.

Paulinho was blij met de woorden van Alves. "We zijn net broers, we zijn heel goed met elkaar bevriend en ik ben ook blij met zijn successen." Ernesto Valverde kon geen spijt hebben van zijn keuze om de middenvelder voor het eerst in de basis te zetten. "Hij is een andere voetballer dan we al hadden. Hij bereikt het strafschopgebied van de tegenstander, en hij is een strateeg", zo lichtte de oefenmeester toe.

"In zijn eerste wedstrijd als basiskracht oogde hij in het begin wellicht nog wat onwennig, maar daarna kwam hij steeds beter in de wedstrijd. Hij heeft veel kracht." Barcelona heeft in competitieverband nog geen enkel punt laten liggen, met vijftien uit vijf.