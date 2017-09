Klopp laakt defensie na bekernederlaag: ‘Dit maakt me heel, heel ziek’

Door een 2-0 nederlaag op bezoek bij Leicester City is het avontuur in de EFL Cup voor Liverpool al voorbij. Shinji Okazaki en Islam Slimani troffen doel voor the Foxes, maar Jürgen Klopp, manager van the Reds, was vooral teleurgesteld over de manier van verdedigen van zijn ploeg.

“Het verhaal van deze wedstrijd is heel simpel. Wij waren de veel betere ploeg, maar we scoorden niet. Dat hoort bij voetbal, we hadden hier en daar wat pech en waren niet klinisch genoeg”, wordt Klopp tijdens de persconferentie geciteerd door Sky Sports. “Als we op deze manier goals tegen krijgen, wordt het behoorlijk lastig. We hadden drie keer moeten scoren, maar zo lang je dat niet doet, moet je verdedigen.”

“Dat we op deze manier goals incasseren maakt me heel, heel ziek. Dat is moeilijk te begrijpen. Standaardsituaties verdedigen is een issue bij ons, dat is het altijd geweest. Maar nu krijgen we doelpunten tegen uit een afvallende bal en een inworp”, vervolgt de Duitse manager zijn verhaal. “Bij het eerste doelpunt zetten we niet goed druk. Dat kan je duizend keer tegen elkaar zeggen. Het is niet leuk om op deze manier doelpunten tegen te krijgen.”

“We zijn nog steeds een goed team, maar helaas voelt dat op dit moment niet zo. Het is een bekercompetitie en zijn direct uitgeschakeld. We wilden graag naar de vorige ronde en het interesseert niemand dat we in de eerste helft de betere ploeg waren”, besluit Klopp. Liverpool kent een wisselvallige seizoenstart en speelde de afgelopen weken gelijk tegen Watford, Sevilla en Burnley, terwijl er van Manchester City met 5-0 verloren werd.