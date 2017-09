‘Er zijn ook jongens die geen penalty wilden nemen, dat vind ik jammer’

De Graafschap kan zich nu al honderd procent gaan focussen op de verrichtingen in de Jupiler League. Kozakken Boys was dinsdagavond een maatje te groot voor de club uit Doetinchem. Na 120 minuten voetbal hadden beide teams eenmaal gescoord, waarna de benodigde strafschoppenserie in het voordeel van de amateurs uitviel.

"Natuurlijk ben ik boos, dit slaat helemaal nergens op. Dit is kloten voor de hele club en voor de jongens ook. Die balen er net zo van", zo vertelt trainer Henk de Jong, via de officiële kanalen van De Graafschap. "Dit is een hele vervelende avond. Dit verhaal herhaalt zich, omdat we het hebben weggegeven."

De Jong stelde dat zijn team weinig kansen weggaf en zelf aardig wat kansen kreeg.

"Die moet je dan wel binnen schieten. Dat zie je in de competitie, maar nu ook in de beker. Ik vind dit wel een afgang, vooral door de manier waarop we verliezen." Enkele spelers van De Graafschap wilden ook geen strafschop nemen. "Dat vind ik jammer. Een penalty neem je als je goed penalty's kan nemen. Dit zie je ook gebeuren met kansen afmaken; je moet die bal erin willen schieten. Daar moet wat aan gebeuren."