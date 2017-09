Zlatan-goal schakelt AZ niet uit: ‘Ik zag de bal en dacht: ’Ik móet scoren‘’

Aan Samy Mmaee lag het dinsdagavond niet. De verdediger van MVV, gehuurd van Standard Luik, was goed voor twee treffers in het thuisduel met AZ, in het kader van de eerste ronde van de KNVB Beker. De Noord-Hollanders zegevierden echter en zodoende bleven Mmaee en consorten teleurgesteld achter: 2-3.

Het tweede doelpunt van Mmaee mocht er zijn. Na een vrije trap werkte de Belg het leer met de hak van zijn voet achter Marco Bizot, op Zlatan-achtige wijze. Hij dacht er niet bij na en volgde zijn intuïtie. "Ik zag de bal en dacht: 'Ik móet hem maken'", zo vertelde Mmaee aan FOX Sports. "Ik dacht gewoon niet na."

"Het lukte, dus ben ik er blij mee." Het was echter niet voldoende voor het team van coach Ron Elsen. "Het was een speciaal moment, maar we winnen niet. Dus ben ik teleurgesteld. We hebben alles gegeven. We hebben niet verdedigd, maar gewoon ons eigen spel gespeeld. Ik ben blij met de twee doelpunten, maar het belangrijkste was om door te gaan."