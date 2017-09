‘Amrabat moet op zeer korte termijn tussen Oranje en Marokko kiezen’

De ontwikkeling van Sofyan Amrabat bij Feyenoord dwingt de middenvelder op zeer korte termijn een keuze te maken tussen de nationale ploeg van Marokko en Nederland, zo verzekert De Telegraaf woensdag. Volgens het dagblad is het niet uitgesloten dat hij binnen afzienbare tijd een uitnodiging voor Oranje ontvangt.

Amrabat heeft formeel nog niets te kiezen. Hij zat niet in de voorselectie van bondscoach Dick Advocaat voor de cruciale WK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Zweden, al hoeft dat niks te betekenen. Advocaat zag afgelopen zondag een sterk optreden van de middenvelder in de topper tegen PSV. Amrabat zelf wenst zich op dit moment op geen enkele manier uit te laten over zijn toekomst als international.

Amrabat heeft tot op heden één keer het shirt van Marokko gedragen en dat gebeurde in een vriendschappelijke interland in maart tegen Tunesië. Dat is volgens de regels van de FIFA geen bindende wedstrijd en zodoende is de broer van Marokkaans international Nordin Amrabat nog steeds in de gelegenheid om een definitieve keuze te maken.

Volgens het dagblad is 'het probleem' voor Advocaat vooral dat Amrabat dit seizoen nog niet één wedstrijd in de basis heeft gestaan bij Feyenoord. Een basisplaats zou een uitverkiezing voor Oranje rechtvaardigen. De Telegraaf verwacht echter dat de miljoenenaankoop van Feyenoord veel speeltijd zal krijgen in de bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag en in het Champions League-duel van volgende week met Napoli.