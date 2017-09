‘Als je huis in brand staat, doe je toch ook honderd procent je best?’

RKC Waalwijk zorgde dinsdagavond voor de eerste verrassing in de eerste ronde van de KNVB Beker. De nummer negentien uit de Jupiler League schakelde Sparta Rotterdam uit. De Rotterdammers haalden vorig seizoen nog de halve finales van de beker, waarin Vitesse te sterk bleek. Alex Pastoor sprak dinsdagavond na de 1-0 nederlaag over 'een wanprestatie'.

"In bekervoetbal kun je weleens een wedstrijd verliezen", vertelde Pastoor in gesprek met FOX Sports. "Dat kan ook op deze manier, maar het komt altijd bij mensen vandaan. Op de eerste twintig minuten na heb ik helemaal niks teruggezien van gedrag dat op per se willen winnen lijkt. Ik vergelijk het met het huis dat in brand staat of de familie die in gevaar is. Dan doe je toch ook honderd procent je best?"

Sparta creëerde voldoende kansen in Waalwijk, maar vergat te scoren. RKC profiteerde daar in de tweede helft optimaal van. Dylan Seys zorgde met zijn eerste balcontact, 33 seconden na zijn invalbeurt, voor de enige treffer. "Je bent snel geneigd om te zeggen dat het gemakzucht is, maar ik twijfel of het daar vandaan komt. Er sloop zelfs angst in bij ons. Het leek alsof spelers dachten: het zal toch niet?"

"Je moet gewoon aan je werk gaan. Op een gegeven moment verdween alle agressiviteit in het spel en dus de kwaliteit. Dat zij maar één keer op doel hebben geschoten, doet er niet toe." Sparta heeft in competitieverband vijf punten, na evenveel duels.