Messi nu al op twaalf treffers na ruime thuiszege van Barcelona

Barcelona heeft dinsdagavond flink uitgehaald tegen Eibar. Mede dankzij vier treffers van Lionel Messi, nummer 39 in zijn clubloopbaan, zegevierde het team van trainer Ernesto Valverde met 6-1 over de bezoekers uit Baskenland. De Catalanen hebben na vijf speeldagen nog altijd geen enkel punt laten liggen. Real Madrid heeft zeven punten minder, maar komt woensdagavond in eigen huis nog in actie tegen Real Betis.

De wedstrijd had er wellicht heel anders uitgezien als Marc-André ter Stegen in de derde minuut niet een cruciale redding had verricht. Oog in oog met de doelman kreeg Sergi Enrich de bal niet tegen de touwen. Eibar zorgde ervoor dat Barcelona zich niet op zijn gemak voelde, maar een strafschop van Alejandro Gálvez op Nelson Semedo verstoorde de balans. Messi faalde niet vanaf elf meter; 1-0.

Barcelona verhoogde de druk op de defensie van Eibar en verdubbelde in de 37e minuut de voordelige marge. Na een corner van Denis Suárez kopte de Braziliaan, die afgelopen weekeinde de winnende tegen Getafe (1-2) maakte, de 2-0 binnen. In de tweede helft liep Barcelona snel uit naar een comfortabele en riante overwinning. Marko Dimitrovic had in de 53e minuut een uitstekende redding op een inzet van Messi in huis, maar Denis Suárez mikte het leer in de rebound precies langs de goede kant van de paal.

Eibar antwoordde enkele minuten later met de 3-1, nadat Gerard Piqué zich liet aftroeven door Enrich. Het team van Valverde scoorde in drie minuten tijd echter nog tweemaal: Messi liet diverse tegenstanders zijn hielen om vervolgens keurig af te ronden en ook de 5-1 kwam op naam van de Argentijn, na een pass van Paulinho. Rubén Peña raakte in de 85e minuut de paal, twee minuten voor de 6-1 van Messi. De voorzet was van Aleix Vidal, waarna de clubtopscorer aller tijden afrondde. Messi heeft dit seizoen in clubverband nu al twaalf doelpunten gemaakt, na acht officiële wedstrijden.