Kanonskogel Slimani blijkt Liverpool te machtig; Alli voorkomt blamage Spurs

De Carabao Cup zit er voor Liverpool na één duel al op. Leicester City bleek dinsdagavond in de derde ronde van het tweede Engelse bekertoernooi een maatje te groot voor the Reds: 2-0. Roy Hodgson boekte gelijktijdig ten koste van Huddersfield Town zijn eerste overwinning als manager van Crystal Palace (1-0), terwijl West Ham United geen kind had aan Bolton Wanderers (3-0) en Tottenham Hotspur maar ternauwernood afrekende met Barnsley (1-0).

Leicester City 2-0 Liverpool

Liverpool trad aan zonder een groot aantal basiskrachten, maar manager Jürgen Klopp had in het King Power Stadium wel de beschikking over onder anderen Georginio Wijnaldum, Philippe Coutinho en Alex Oxlade-Chamberlain. Liverpool liet in de eerste helft enkele goede mogelijkheden onbenut en kreeg daar in de tweede helft uiteindelijk de rekening voor gepresenteerd. Shinji Okazaki opende halverwege het tweede bedrijf de score nadat het leder met het hoofd was teruggelegd door Vicente Iborra, waarna Islam Slimani een kwartier voor tijd de beslissing in het duel aanbracht met een verwoestende uithaal die van buiten het strafschopgebied uiteindelijk in de kruising zeilde.

Crystal Palace – Huddersfield Town 1-0

Crystal Palace stelde afgelopen weekeinde in de Premier League nog teleur tegen Southampton, maar beleefde voor eigen publiek, met Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald in de basiself, een droomstart tegen Huddersfield. Bakary Sako tekende na dertien minuten spelen voor het enige doelpunt van de avond door raak te koppen uit een hoekschop. Huddersfield, met Rajiv van La Parra in de basisopstelling, maakte in de tweede helft wel jacht op de gelijkmaker, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat Hodgson zijn eerste overwinning als manager van Crystal Palace boekte.

West Ham United – Bolton Wanderers 3-0

Marko Arnautovic vervulde een belangrijke rol bij de ruime zege van the Hammers op Bolton. De voormalig aanvaller van FC Twente was tweemaal aangever: al in de 4e minuut door Angelo Ogbonna te bedienen en na een halfuur spelen door Diafra Sakho te laten scoren. Ook na rust domineerde West Ham en kon de Championship-club weinig inbrengen tegen de mannen van Slaven Bilic. Arthur Masuaku maakte het feestje voor de thuisploeg compleet door in blessuretijd het slotakkoord te verzorgen.

Reading – Swansea City 0-2

Jaap Stam, Pelle Clement en Roy Beerens hebben met Reading niet weten te stunten tegen Swansea City. In de eerste helft kon de Championship-club the Swans, met Leroy Fer en Mike van der Hoorn in de basis, nog in toom houden,maar in het tweede bedrijf kon het team van Paul Clement wél tot scoren komen. Alfie Mawson maakte er op aangeven van Renato Sanches 0-1 van en tien minuten voor tijd maakte Jordan Ayew een einde aan alle onzekerheid door de bevrijdende 0-2 voor zijn rekening te nemen.

Tottenham Hotspur – Barnsley 1-0

Dele Alli maakte op Wembley het verschil voor Tottenham, waar Michel Vorm kon rekenen op een basisplaats. De Engelse middenvelder kon na dik een uur spelen het enige doelpunt van de wedstrijd binnentikken na goed doorzetten van Kevin Trippier. De score had in de slotfase nog hoger kunnen uitvallen, maar doordat onder anderen Georges-Kévin N'Koudou en Heung-Min Son op doelman Adam Davies stuitten, kwam Barnsley, uitkomend in de Championship, er uiteindelijk met een minimale nederlaag vanaf.