Heracles heeft moeite met amateurs; Cambuur wint ruim tegen negen man

Heracles Almelo heeft zich enigzins moeizaam voor de tweede ronde van de KNVB Beker geplaatst. Het team van trainer John Stegeman nam pas in de 73e minuut afstand van Rijnsburgse Boys en dat was de basis voor een degelijke zege SC Cambuur won tegelijkertijd ruim van Helmond Sport, dat het laatste half uur met negen man speelde. Barendrecht maakte het Go Ahead Eagles zeer lastig, maar kon niet voor een stunt zorgen. NEC was een maatje te groot voor FC Emmen, dat voor eigen publiek wel de leiding had genomen.

Rijnsburgse Boys - Heracles Almelo 0-2

De ploeg van Stegeman had in de eerste helft meer dan tachtig procent balbezit, maar toch slaagde het bezoek er niet in om gevaarlijk te worden. Na de onderbreking was Rijnsburgse Boys brutaler dan in de eerste helft, maar Heracles verloor de controle over de wedstrijd niet en kreeg enkele kansen. Lerin Duarte was het dichtst bij een doelpunt, met een inzet op de lat in de 65e minuut. Nog geen tien minuten later zorgde Joey Pelupessy met een rake inzet van afstand voor opluchting. Rijnsburgse Boys kwam daarna nog goed weg toen een inzet van Peter van Ooijen twee keer het aluminium raakte en de rebound van Paul Gladon van de lijn werd gehaald. In de extra tijd zette Vincent Vermeij de eindstand op het scorebord.

Barendrecht - Go Ahead Eagles 1-3

Daniël Esajas bracht het thuispubliek na een kwartier spelen in vervoering door het leer achter doelman Sonny Stevens te knallen. Pieter Langedijk zorgde er na een halfuur al weer voor dat de bezoekers langszij kwamen. De aanvaller kreeg de bal goed aangespeeld door Stefano Beltrame en na Marc van Splunter te hebben omspeeld, tikte hij rustig de 1-1 binnen. Na rust was de huurling van Juventus wederom de aangever, bij de treffer van Sam Hendriks: 1-2. Na het wegsturen van Yorik van Deelen kon Barendrecht geen potten meer breken, zeker nadat Hendriks ook de 1-3 voor zijn rekening nam.

FC Emmen - NEC 1-3

Dennis Telgenkamp wist in het eerste halfuur FC Emmen op de been te houden met enkele waardevolle ingrepen. De doelman zag dat Alexander Bannink aan de andere kant van het veld er 1-0 van maakte door goed af te ronden. Na het uitvallen van Nick Bakker kreeg Emmen vlak daarna nóg een tegenslag te verwerken, namelijk de gelijkmaker van Sven Braken. De aanvaller was op dreef, want gelijk na rust kopte hij een voorzet knap tegen de touwen. Nadat Ferdi Kadioglu Arnaut Groenveld goed bediende en de derde goal voor de Nijmegenaren een feit was, kon de thuisploeg niets meer forceren.

Helmond Sport - SC Cambuur 1-5

Kevin van Kippersluis bracht de bezoekers na tien minuten op voorsprong: de middenvelder schoot een vrije trap prachtig buiten bereik van keeper Stijn van Gassel. Helmond Sport creëerde vervolgens aardig wat mogelijkheden, met als hoogtepunt een scrimmage voor het doel van Nigel Bertrams, die uiteindelijk geen tegentreffer incasseerde. Na de onderbreking maakte Van Kippersluis zijn tweede van de avond, door een voorzet van Issa Kallon op waarde te schatten. Nadat Steven Edwards en Robert van Koesveld mochten inrukken, leek het pleit beslecht, maar Helmond kwam met negen man terug dankzij Gévero Markiet. Goals van Karim Rossi, Kallon en Nigel Robertha zorgden echter voor de ruime winst voor Cambuur.