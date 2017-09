Belofte Man United strijkt neer in Eredivisie: ‘Zie het niet als een stap terug’

FC Utrecht deed deze zomer zaken met Manchester United en slaagde erin Matty Willock op huurbasis naar Nederland te halen. De 21-jarige middenvelder wordt een grote toekomst toegedicht in Engeland en hoopt dit seizoen in het shirt van de Domstedelingen de nodige ervaring op te doen.

Willock wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht van Utrecht, maar deed vorige week al wel mee met de beloften in de met 1-4 verloren wedstrijd tegen Jong De Graafschap. "Het voetbal hier is zó anders", kijkt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad terug op zijn eerste speelminuten voor Utrecht. De Engelsman speelde op De Vijverberg in een aanvallende rol op links. "Hier is dat een plek waar je eigenlijk de hele flank bespeelt. Dat ben ik niet gewend. Je hebt meerdere taken tegelijk. Het voetbal is veel meer op tactiek gestoeld."

Willock hoopt zich onder Erik ten Hag te ontwikkelen als speler. Hij heeft naar eigen zeggen weloverwogen gekozen voor een verhuurperiode buiten Engeland. "Ik kom van United, maar zie Utrecht absoluut niet als een stap terug", geeft hij aan. "Hier krijg ik de kans om ‘grotemannenvoetbal te spelen’. Dat moet me een betere, completere speler maken.'"