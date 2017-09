RKC stunt in KNVB Beker ondanks uitblijven van zege in Jupiler League

RKC Waalwijk heeft voor de eerste stunt in de KNVB Beker gezorgd. Het team van Peter van den Berg, dat na vijf speeldagen in de Jupiler League nog altijd niet heeft gewonnen, zegevierde dinsdagavond in eigen huis over Sparta Rotterdam. Invaller Dylan Seys maakte in de tweede helft het doorslaggevende doelpunt in het Mandemakers Stadion.

Sparta kreeg enkele kansen in de eerste helft om de score open te breken. Na dik een half uur spelen had Etiënne Vaessen geen moeite met een slappe kopbal van Ragnar Ache en Robert Mühren stuitte vlak voor rust op de doelman. Het team van Alex Pastoor hanteerde hoe dan ook een veel te laag tempo, waarin RKC wel gedijde en zodoende eindigde het eerste bedrijf zonder doelpunten.

Na de onderbreking ging Sparta ietwat aanvaller spelen, waardoor er meer ruimte voor RKC lag. Het spel van de Rotterdammers bleef laks en zonder overtuiging en dat resulteerde in de 63e minuut in de 1-0. Na voorbereidend werk van Chovanie Amatkarijo schoot Seys de bal 33 seconden na zijn invalbeurt via de binnenkant van de paal tegen de touwen.

Roy Kortsmit hield Sparta daarna op de been na een goede vrije trap van Daan Rienstra. Vlak voor tijd kwam RKC echter goed weg. Ingo van Weert kopte een bal van Nicholas Marfel uit de bovenhoek en zodoende kan Sparta zich nu al volledig gaan focussen op de prestaties in de Eredivisie.