Bayern-ster reageert op geruchten: ‘Je weet hoe snel het kan gaan’

Robert Lewandowski is ontevreden over het gebrek aan versterkingen bij Bayern München en wil dat de club meer geld gaat spenderen. De 29-jarige spits is zó ontevreden, dat hij volgens AS zijn zaakwaarnemers al de opdracht heeft gegeven om een overstap naar Real Madrid, zijn droomclub, te bewerkstelligen. Lewandowski reageert dinsdag uitgebreid op de commotie rond zijn persoon en sluit een vertrek bij Bayern niet uit.

"Je weet zelf hoe snel het kan gaan in het voetbal. Er zijn spelers die zeggen: 'ik wil hier mijn loopbaan beëindigen'. En dan komt de club en zegt: 'dank je, maar we hebben je niet meer nodig'. Maar voor mij geldt: ik heb een verbintenis die loopt tot 2021 en ik voel me goed in München", aldus de Poolse spits, die zodoende zijn toekomst openlaat, in gesprek met 11Freunde.

"Ik leef al tien jaar met de situatie dat er over mij wordt gespeculeerd en er transfergeruchten zijn. Clubs die interesse in mij tonen. In het begin, dat geef ik eerlijk toe, had ik moeite om die lastige factoren te negeren. Maar met de tijd wen je daaraan. Ik heb geleerd dat ik daar niets aan kan veranderen", zegt Lewandowski, die sinds de zomer van 2014 voor der Rekordmeister speelt.

De huidige discussie over de gigantische transfersommen laat de spits relatief koud. "Mij interesseert het niet hoe hoog de bedragen zijn of wat er met spelers gebeurt. Natuurlijk ben ik verrast hoe hoog de transfersommen zijn opgelopen, maar op het eind moet ik ook aan mijn eigen carrière denken en afwegen wat ik nog kan bereiken. Om het kort te maken: het interesseert me niet wie het geld heeft, waar het vandaan komt of waar het heengaat."