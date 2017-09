AZ getipt als outsider: ‘Ik verwacht dat PSV achterop gaat raken’

Feyenoord, Ajax en PSV vormden de afgelopen twee jaar de top drie in de Eredivisie, maar Pierre van Hooijdonk zou er niet vreemd van opkijken als een van de traditionele topclubs dit seizoen een pas op de plaats moet maken. De oud-spits is in de eerste weken van de nieuwe voetbaljaargang onder de indruk geraakt van AZ en denkt dat de Alkmaarders een serieuze bedreiging zullen vormen voor met name PSV.

Van Hooijdonk acht AZ in staat de topclubs pootje te lichten in de directe confrontaties. Diezelfde potentie dicht hij Vitesse, FC Utrecht en sc Heerenveen toe. "Maar op de langere duur zie ik ze niet meedoen om de titel", zegt hij tegen Voetbal International. "Ik denk wél dat ze zich kunnen mengen in de top drie. Vooral AZ. Die vond ik in de onderlinge wedstrijd met PSV al sterker. Ik verwacht dat PSV achterop gaat raken, in dat gat kan AZ springen."

Ook Foppe de Haan is enthousiast over de ontwikkeling van de subtoppers. "Ik vind dat er in AZ echt muziek zit. Achterin hebben ze het goed voor elkaar en ze creëren een hoop kansen", vertelt hij. "Vitesse voetbalt onder no-nonsens trainer Henk Fraser ook erg goed. FC Utrecht is een outsider en als Heerenveen stabiel blijft kunnen zij ook meedoen. Al vind ik hen wel wat kwetsbaarder dan de anderen."