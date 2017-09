Onana overwoog vertrek bij Ajax: ‘Ik heb gesproken met mijn manager’

André Onana maakt sinds zijn komst in januari 2015 een uitstekende indruk bij Ajax. De 21-jarige doelman is binnen tweeënhalf jaar uitgegroeid tot een vaste waarde in de hoofdmacht van de Amsterdammers, maar Onana heeft ook moeilijke tijden gekend. De jonge sluitpost overwoog de afgelopen tijd zelfs om te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.

"Nederland is nog steeds nieuw voor mij. Vaak verveel ik me een beetje", zegt Onana in gesprek met AT5. Zijn familie woont nog in Kameroen en hij heeft veel vrienden in de stad wonen. "Maar als ze geen tijd hebben, moet ik me sterk houden." Amsterdam is volgens hem totaal anders dan het dorp waarin hij opgroeide. "In Afrika leven we als een familie. Hier ken ik mijn buurman niet eens. Het is een andere cultuur."

Met name als Ajax verliest is het zwaar voor Onana. "Soms is het moeilijk. Zeker als we niet winnen. Dan is het extra moeilijk voor me. Dan moet ik alleen naar huis." Onana baalt nog steeds van de Europese uitschakeling en denkt dat de Amsterdammers beter hadden moeten presteren tegen OGC Nice en Rosenborg BK, clubs die hij lager inschat dan Ajax.

Ook denkt Onana nog steeds aan Abdelhak Nouri, die ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen. Het talent overwoog even om uit Amsterdam te vertrekken. "Ik heb gesproken met mijn manager en mijn familie. Toen heb ik besloten om toch te blijven. Ik ben benieuwd hoe we het dit jaar gaan doen. Het zullen wel lange weken worden zonder Europees voetbal."