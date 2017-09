Huntelaar genoot van oud-teamgenoot: ‘Hij kon echt alles met een bal’

Klaas-Jan Huntelaar kijkt met veel plezier terug op zijn periode bij AC Milan. De 34-jarige spits van Ajax deelde bij die club in het seizoen 2009/10 een kleedkamer met Ronaldinho en noemt de Braziliaanse balvirtuoos de beste speler met wie hij ooit heeft gespeeld. Ofschoon de voormalig Gouden Bal-winnaar zich toentertijd reeds in de nadagen van zijn carrière bevond, heeft hij veel indruk gemaakt op Huntelaar.

"Hij straalde zoveel plezier en klasse uit", vertelt de 76-voudig Oranje-international in gesprek met Voetbal International over Ronaldinho. "Elke dag opnieuw. Voetbal was voor hem totaal geen werk, alles gebeurde met een glimlach. En hij kon echt alles met een bal. Op trainingen keek ik mijn ogen uit. Zelfs als een actie mislukte, zag het er bij hem nog mooi uit."

Huntelaar vertrok na één seizoen alweer uit Milaan om zijn geluk te gaan beproeven bij Schalke 04. In Duitsland beleefde hij naar eigen zeggen de beste periode uit zijn loopbaan. "Vooral de periode waarin ik met Raúl het spitsenkoppel vormde, met onder meer Jefferson Farfan en Julian Draxler die ook aanvallend speelden", licht hij toe. "Samen met Raúl was het elke wedstrijd genieten. Hij was zo goed, we voelden elkaar op een natuurlijke manier perfect aan."