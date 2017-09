‘Nieuwe Romario’ verrast na Real-transfer: ‘Hij wordt een wereldspeler’

Real Madrid denkt vooruit en heeft Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, kortweg Vinícius Júnior, al vastgelegd voor 2019. De inmiddels zeventienjarige aanvaller van Flamengo maakt in de zomer van 2018 voor 45 miljoen euro de overstap naar Real, dat hem daarna nog een jaar verhuurt aan de club uit Rio de Janeiro. Reinaldo Rueda, trainer van Flamengo, zegt dat Real een groeibriljant in huis heeft gehaald.

"Vinícius heeft mij verrast met zijn nuchterheid na alle commotie", aldus de coach bij Cadena Ser. "Hij is nog maar zeventien en heeft al geweldige technische kwaliteiten, is fysiek sterk en heeft van doelpunten maken een beroep gemaakt waar hij nog veel beter in gaat worden. Het meest onder de indruk ben ik van zijn houding, zeker gezien zijn transfer naar Real Madrid."

"Hij heeft altijd respect voor anderen en is heel leergierig", vervolgt Rueda over zijn pupil, die door velen wordt gezien als de nieuwe Romário. Zijn coach wil de vergelijking nog niet trekken. "Het is moeilijk om op dit moment te zeggen of hij zo goed kan worden. Het hangt af van zijn ontwikkeling. Wie worden zijn teamgenoten, hoe zal de club ervoor staan? Zijn voetbalplafond wordt bepaald door zijn karakter en de mensen om hem heen die alles uit hem willen halen. Hij moet zijn natuurlijke talent blijven ontwikkelen en dan wordt hij een wereldvoetballer."