‘Dat valt me zo tegen, Bergwijn en Locadia zouden dan de toppers zijn…’

Jürgen Locadia en Luuk de Jong voeren een onderlinge strijd uit wie de spitspositie bij PSV mag innemen. Phillip Cocu gaf de voorgaande seizoenen de voorkeur aan De Jong, maar tegenwoordig krijgt ook Locadia veelvuldig een basisplek bij de Eindhovenaren. Het is Kenneth Perez om het even; de Deen vindt dat beide aanvallers absoluut niet voldoen aan de eisen.

"Ze hebben echt een probleem in de spits, écht een probleem", aldus Perez bij FOX Sports over de situatie bij PSV. "Jürgen Locadia is by far geen spits van twintig goals of meer. Echt niet. Hij kan beter aan de zijkant staan, want als je daar acht goals maakt zeggen ze: 'voor een buitenspeler is dat nog redelijk'", redeneert de voormalig middenvelder van onder meer Ajax en PSV.

Perez is daarnaast niet onder de indruk van wat de jeugdopleiding van de Eindhovenaren aan kwaliteit aflevert. "De spelers die doorkomen, dat valt me zó tegen. Steven Bergwijn en Locadia zouden de toppers uit de jeugdopleiding zijn...", zegt Perez, die geen hoge pet op heeft van Bergwijn, die door Tuttosport is genomineerd voor de Golden Boy-award. "Wanneer hebben we hem dan goeie dingen zien doen? Bij Jong Oranje misschien, maar dat is jeugdvoetbal. Dat is iets heel anders."