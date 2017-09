Zidane schept duidelijkheid: ‘Wat betreft mijn contract, dat is al geregeld’

Marcelo, Isco en Daniel Carvajal hebben onlangs hun handtekening gezet onder een nieuw contract en ook met Karim Benzema, Raphaël Varane en Marco Asensio wil Real Madrid een nieuwe verbintenis aangaan. Trainer Zinédine Zidane zou binnenkort ook een contractverlenging krijgen, maar de Fransman laat dinsdag weten dat een nieuwe deal al rond is.

"Wat betreft mijn contract, dat is al geregeld", aldus Zidane op een persconferentie voorafgaand aan het competitieduel woensdagavond met Real Betis. "Maar het zegt mij niets", vervolgt de coach, die sinds januari 2016 de leiding heeft bij de Koninklijke en onder meer de Champions League twee keer heeft gewonnen. "Ik bekijk het van dag tot dag en kijk niet verder dan dat."

Real kan woensdag weer beschikken over Cristiano Ronaldo, die de afgelopen weken niet speelgerechtigd was in LaLiga wegens een schorsing. Theo Hernández komt tegen Betis niet in actie, aangezien de verdediger volgens de officiële kanalen van Real kampt met een ontwrichte rechterschouder. Naar verluidt duur het herstel van de blessure twee weken.