Ajax doet zaken met zusterclub en strikt talentvol duo uit Zuid-Afrika

De twee Zuid-Afrikaanse aanwinsten Dean Solomons en Leo Thethani zijn gearriveerd in Amsterdam en hebben in het bijzijn van directeur spelersbeleid Marc Overmars een driejarig contract ondertekend. De centrale verdediger en de rechtsbuiten komen over van Ajax Cape Town, de Zuid-Afrikaanse zusterclub van de Amsterdammers.

Solomons en Thethani, beiden achttien jaar, tekenden dinsdag een contract met een looptijd van drie seizoenen, met een optie voor nog een jaar, zo meldt Ajax via de officiële kanalen. Thethani, international van de Onder-20 van Zuid-Afrika, speelde voor Migthy United alvorens hij in de zomer van 2014 de overstap maakte naar Ajax Cape Town.

Dean Solomons en Leo Thethani zijn in Amsterdam gearriveerd! De twee Zuid-Afrikanen hebben dinsdagmiddag voor drie jaar getekend bij Ajax. #solomons #thethani #ajax #eredivisie #capetown Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 19 Sep 2017 om 6:20 PDT

Thethani werd onlangs nog verkozen tot beste speler van het Terborg Toernooi, waaraan hij met zijn werkgever deelnam en waar hij eveneens topscorer werd. Solomons deed drie maanden geleden nog mee aan het ICGT Toernooi, waarop hij met Ajax Cape Town als derde eindigde en Real Madrid met 2-0 versloeg. Zowel Solomons als Thethani speelde nog geen duel in het eerste elftal van Ajax Cape Town.