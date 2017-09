Keizer laat basiskrachten buiten selectie voor bekerduel in Den Haag

Ajax treedt woensdagavond in het Car Jeans Stadion van ADO Den Haag in het kader van de KNVB Beker aan tegen SVV Scheveningen en zal dan in een stevig gewijzigde opstelling aantreden. Marcel Keizer heeft dinsdagmiddag zijn selectie voor het bekerduel bekend gemaakt en daarin ontbreken een aantal bekende namen.

De oefenmeester van de Amsterdammers gunt André Onana, Donny van de Beek en Amin Younes, normaal gesproken basiskrachten, rust. Naast het drietal basisspelers is ook Mateo Cassierra niet van de partij. De Colombiaan maakte dit seizoen tot nu toe zijn minuten bij Jong Ajax, maar zal woensdag in de beker dus niet de kans krijgen.

Verder ontbreken ook Norbert Alblas en Daley Sinkgraven in de wedstrijdselectie. Het duo kampt al langer met blessureleed en is zodoende niet van de partij. Scheveningen en Ajax beginnen woensdagavond om half zeven aan hun confrontatie in de KNVB Beker. Fans van de Amsterdammers zijn niet welkom bij het duel.