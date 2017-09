Dinsdag, 19 September 2017

Engelse interesse voor Jeroen Zoet houdt aan

Niet Manchester City, maar Real Madrid moet de nieuwe club van Alexis Sánchez worden. De Chileen heeft zijn zaakwaarnemer gevraagd om er alles aan te doen om een transfer naar de Spaanse hoofdstad te realiseren. (Diario Gol)

Marouane Fellaini en Manchester United praten over een contractverlenging. De Belg, die onder José Mourinho weer belangrijk is geworden, ligt nu nog tot medio 2018 vast op Old Trafford. (Daily Mail)

Jeroen Zoet kan nog steeds rekenen op warme belangstelling uit de Premier League. Crystal Palace en Newcastle United denken aan de winterse komst van de doelman van PSV. (Diverse Engelse media)

Liverpool wil Lloyd Jones in de winterse transferwindow lozen. Preston North End, dat afgelopen zomer al dicht bij een deal was met the Reds, wil in januari de verdediger graag overnemen. (Daily Mirror)

Ousmane Dembélé raakte in de wedstrijd Getafe-Barcelona ernstig geblesseerd. De kritiek luidde dat het veld van Getafe de oorzaak hiervan was, maar de club zegt dat het veld goed was, omdat het voldoet aan de voorwaarden van LaLiga. (Onda Cero)