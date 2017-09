Dolberg en Bergwijn genomineerd voor prestigieuze Golden Boy-award

Kasper Dolberg en Steven Bergwijn maken kans op de prestigieuze Golden Boy-award. De aanvallers van Ajax en PSV zijn twee van de 25 kanshebbers. De verkiezing voor het grootste talent van Europa wordt sinds 2003 ieder jaar georganiseerd door Tuttosport. In het verleden ging de prijs naar onder anderen Wayne Rooney, Lionel Messi, Sergio Agüero, Isco, Paul Pogba en Rafael van der Vaart.

De bekendste talenten tegen wie Bergwijn en Dolberg het opnemen zijn Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé, die de zomer respectievelijk overstapten van AS Monaco en Borussia Dortmund naar Paris Saint-Germain en Barcelona. Mbappé wordt eerst een jaar gehuurd door PSG, waarna de Franse topclub verplicht is tot koop van 180 miljoen euro, terwijl Dembélé voor 105 miljoen verkaste, een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot 147 miljoen.

Ook Gianluigi Donnarumma van AC Milan, Gabriel Jesus van Manchester City en Marcus Rashford, aanvaller van Manchester United, staan op de lijst. De Eredivisie heeft veel talenten voortgebracht, zo blijkt uit de lijst van Tuttosport, aangezien Dominic Solanke van Liverpool en Enes Ünal van Villarreal ook zijn genomineerd. De prestigieuze prijs wordt in oktober uitgereikt, waarbij journalisten uit verschillende landen hun stem mogen uitbrengen.