‘Toni, we geven je niet ruim 10 miljoen, omdat je niet van wereldklasse bent’

Toni Kroos verliet in de zomer van 2014 Bayern München voor 25 miljoen euro en sloot zich aan bij Real Madrid. De Duitse middenvelder voelde zich niet gewaardeerd bij der Rekordmeister, stelt vriend Stefan Reinartz, die jarenlang met Kroos heeft gevoetbald. De voormalig verdediger annex defensieve middenvelder kan zich daarom enigszins vinden in de woorden van zaakwaarnemer Volker Struth.

De belangenbehartiger van Kroos zei in gesprek met BILD dat zijn cliënt niet blij was met het aanbod dat Bayern destijds deed. "Dat is waarom de onderhandelingen toentertijd in de ijskast werden gezet. Als je vandaag de dag kijkt naar de transfersommen en je beseft dat Toni voor slechts 25 miljoen euro is verkast, dan kan je zeggen dat hij het koopje van de eeuw is geweest voor Real."

"Toni is een vriend van me en ik weet het hele verhaal", aldus Reinartz in gesprek met Bleacher Report. "Het ging een beetje over geld. Bayern München bood Toni een nieuw contract aan. Toni wist wat Mario Götze verdiende bij de club; Toni en Mario Götze zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Maar Bayern wilde Toni niet meer bieden dan tien miljoen euro."

"Karl-Heinz Rummenigge zei tegen hem: 'Toni, we betalen je niet meer dan tien miljoen euro per jaar, omdat je geen wereldklasse-speler bent.' Als je Toni kent, weet je dat het niet over geld gaat. Hij moet vertrouwen krijgen van anderen. Hij wist dat hij een hele goede speler was, wél een wereldklasse-speler. Dat was het breekpunt", besluit Reinartz.