‘Eerlijk gezegd was Oranje voor mij al een afgesloten hoofdstuk’

Klaas-Jan Huntelaar is door bondscoach Dick Advocaat opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden. De spits van Ajax kwam op 13 oktober 2015 voor het laatst in actie namens Oranje, in de met 2-3 verloren interland tegen Tsjechië. De routinier is blij dat hij wordt gevolgd door Advocaat.

"Eerlijk gezegd was Oranje voor mij al een afgesloten hoofdstuk", zegt Huntelaar in gesprek met Voetbal International. "Zo gek is dat ook niet, want in deze WK-kwalificatiereeks ben ik niet één keer opgeroepen. Kwalificatie voor het WK is ver weg. Iedereen kan rekenen. Echt alles moet goed vallen begin oktober, anders wordt het weer een stille zomer. En dat is wel heel pijnlijk natuurlijk."

Huntelaar wacht af of hij bij de definitieve selectie en wil tot die tijd niet dieper op zijn rol ingaan: “Ik heb altijd met veel plezier voor Oranje gespeeld, en inderdaad, in een periode waarin succes een automatisme was. De WK's van 2010 en 2014, dat maakte veel los. Mooie herinneringen.” Huntelaar speelde tot nu toe 76 interlands voor het Nederlands elftal, waarin hij 42 keer tot scoren kwam.