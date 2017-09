Advocaat neemt Huntelaar op in voorselectie Nederlands elftal

Klaas-Jan Huntelaar is door bondscoach Dick Advocaat opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. De spits van Ajax kwam op 13 oktober 2015 voor het laatst in actie namens Oranje, in de met 2-3 verloren interland tegen Tsjechië. Oranje speelt op 7 oktober de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Wit-Rusland. Drie dagen later, op 10 oktober, staat in de Johan Cruijff ArenA het laatste kwalificatieduel met Zweden op het programma.

Huntelaar speelde tot nu toe 76 interlands voor het Nederlands elftal, waarin hij 42 keer tot scoren kwam. "De laatste weken heeft hij goed gespeeld, dus we houden hem in de gaten", aldus Advocaat op de site van de KNVB. De 34-jarige aanvaller werd afgelopen zomer teruggehaald naar Amsterdam en gold als back-up van Kasper Dolberg, maar inmiddels heeft de routinier veel speelminuten gemaakt onder trainer Marcel Keizer.

Advocaat heeft naast Huntelaar ook andere opvallende namen in zijn voorselectie opgenomen. Daryl Janmaat van Watford, Ryan Babel van Besiktas, Eljero Elia van Medipol Basaksehir en Robin van Persie, spits van Fenerbahçe, zitten er ook bij. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, die vorige maand in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (4-0 verlies) zijn rentree maakte in Oranje, is opgenomen in de voorselectie in afwachting van hoe zijn blessure zich gaat ontwikkelen.