‘Ging niet om Ajax of Amsterdams accent, maar om huidskleur’

Jong Ajax won afgelopen vrijdag met 1-4 van Helmond Sport, maar na afloop van de wedstrijd werd er vooral gepraat over een incident dat plaatsvond op de parkeerplaats van De Braak. Ajax-speler Mees de Wit, diens familie, zaakwaarnemer Stefano van Delden en een verslaggever werden daar belaagd door supporters van de thuisclub, waarbij de belangenbehartiger het uiteindelijk op een rennen moest zetten.

Van Delden liet in een eerder stadium weten te hopen dat de daders op basis van videobeelden worden gestraft en kan zich niet vinden in een verklaring die supporters van Helmond Sport maandag deed uitgaan. Volgens de fans was er bij het incident geen sprake van racistische motieven en ‘vielen er over en weer klappen’. De zaakwaarnemer laat dinsdag in een persbericht weten tot zijn verbazing kennis te hebben genomen van de berichtgeving van de kant van de Helmond Sport-fans.

“Allereerst vinden wij het vreemd dat de desbetreffende personen naar buiten kunnen treden met hun absurde verhaal, terwijl men nog geïdentificeerd moet worden en het politieonderzoek nog loopt. Daarnaast is de zin 'er zijn over en weer klappen gevallen' absoluut niet conform aan de werkelijkheid”, begint Van Delden zijn bericht. De belangenbehartiger, de familie De Wit en Ajax Showtime-verslaggever Sjors de Wit vinden dat er weldegelijk sprake was van racistische motieven aangezien vooral Van Delden het moest ontgelden.

De zaakwaarnemer werd volgens het bericht in zijn auto omsingeld en belaagd en vervolgens achtervolgd door een groep Helmond-supporters, terwijl de andere betrokkenen er ‘fysiek gezien relatief goed van af kwamen’: “Uit bovenstaande kunnen we simpelweg concluderen dat het niet om Ajax of het Amsterdamse accent ging, maar om huidskleur. Familie de Wit en Sjors hadden immers ook een ander accent en een Ajax-achtergrond, maar die zijn - weer relatief gezien - met rust gelaten. Alle focus lag duidelijk op de meermaals achtervolgde Stefano, die op gebied van zijn kompanen alleen verschilde qua hoe hij eruit zag.”

Van Delden, de familie De Wit en Van Veen geven dan ook aan zich te distantiëren van de uitspraken van de Helmond-supporters en wachten op het bekijken van camerabeelden en het onderzoek van de politie. De betrokkenen geven tot slot aan te hopen dat de belagers passende straffen zullen krijgen en ‘dit nooit meer anderen aan zullen doen’.