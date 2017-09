‘We waren niet de winnaar qua punten, maar ik vond ons uitstekend spelen’

Feyenoord ging afgelopen zondag in Eindhoven voor de tweede keer op rij onderuit. PSV was met 1-0 te sterk voor de ploeg van trainer Giovanni van Brocnkhorst, die de gehele tweede helft met tien man speelde. Komende woensdag krijgen de Rotterdammers alweer een kans om zich te revancheren als ADO Den Haag in de eerste ronde van de KNVB Beker naar De Kuip komt.

Ondanks de nederlaag in Eindhoven, was Van Bronckhorst tevreden over het spel van zijn ploeg. “Als je in de tweede helft met een man minder zo kan domineren aan de bal, dan geeft dat heel veel vertrouwen”, zegt Van Bronckhorst in gesprek met Feyenoord TV. “Je ziet ook dat we echt een team worden, zeker in de tweede helft toen we met een man minder speelden. We waren niet de winnaar qua punten, maar ik vond ons uitstekend spelen.”

Tegen Manchester City was zijn ploeg een stuk kanslozer. Feyenoord ging in eigen huis met 0-4 onderuit tegen the Citizens. “Tegen City verloren we kansloos; nu verloren we ook, maar waren we de betere ploeg. Dat geeft vertrouwen richting de komende wedstrijden”, stelt de oefenmeester, die uitkijkt naar de wedstrijd tegen ADO Den Haag. “Een goede loting voor ons, omdat we thuis spelen. Avondwedstrijden geven altijd een net iets specialer gevoel, zeker thuis.”

“Voor ons is het zaak om het verlies van afgelopen week om te zetten in een winstpartij. Zeker omdat de beker de snelste weg is naar een prijs”, vervolgt Van Bronckhorst, die zich geen zorgen maakt over de fitheid van zijn ploeg na een drukke week. “Na de wedstrijd tegen City bleven we zondag tegen PSV overeind en waren we met tien man de fittere ploeg. Fysiek gezien ziet het er goed uit.”