De Boer getipt in België: ‘De Jupiler Pro League is ideaal voor hem’

Anderlecht is op zoek naar een nieuwe trainer na het vertrek van René Weiler. Aad de Mos vindt dat de Belgische topclub een lijntje moet uitgooien naar Frank de Boer, die onlangs door Crystal Palace al na 77 dagen na zijn aanstelling ontslagen werd.

Na een tegenvallende start van de competitie was de positie van Weiler onhoudbaar geworden en hield hij de eer aan zichzelf. De Mos ziet De Boer wel werken in de Belgische competitie. “Hij kan zijn carrière nieuw leven inblazen, en de Jupiler Pro League is ideaal voor hem. Hij is een goede trainer en spreekt de taal”, aldus De Mos tegenover Het Laatste Nieuws "Maar de ideale kandidaat is Hein Vanhaezebrouck. Anderlecht en Gent kunnen zeker een gesprek aangaan, aangezien Louwagie en Van Holsbeeck elkaar goed kennen.”

Peter Vandenbempt, sportjournalist van Sporza ging maandag al in op de naam van De Boer. "De Boer was afgelopen zomer topkandidaat bij Club Brugge om Michel Preud'homme op te volgen. Blauw-Zwart was bereid om lang te wachten, maar had het gevoel dat De Boer enkel wilde komen als hij niet anders kon", legt hij uit. "Hij had zijn eieren gelegd in het mandje van de Premier League. Dat lijkt me geen goede basis om aan de slag te gaan bij een club als Anderlecht."