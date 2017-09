United-fans moeten stoppen met ‘racistisch’ spreekkoor over penis Lukaku

Kick It Out, een organisatie die discriminatie tegengaat, heeft contact opgenomen met Manchester United. Zij willen dat de supporters van the Red Devils stoppen met ‘racistische’ liedjes over Romelu Lukaku. De fans bedachten een speekkoor waarin gezongen wordt over de grootte van de penis van de Belgische spits.

“Racistische stereotypes hebben in geen geval een plaats in het voetbal en in de gemeenschap - zelfs al is het de bedoeling de speler ermee te bejubelen”, laat een woordvoerder van Kick It Out weten tegenover the Times. “We hebben erover contact opgenomen met Manchester United en we zullen samen met de club en de Engelse voetbalbond er alles aan doen om dit probleem zo snel mogelijk te behandelen.”

SPOTTED: Man United fans new chant for Romelu Lukaku. ???? pic.twitter.com/oeFcVk8cth — SPORF (@Sporf) September 13, 2017

“Als we klachten ontvangen over een discriminerend spreekkoor, moet daar naar gekeken worden. De daders kunnen in dat geval een straf verwachten”, stelt Kick It Out. Een fansite van Manchester United heeft al een oproep gedaan om te stoppen met het spreekkoor over Lukaku. “Het is een goedkope en beledigende stereotypering, waarvoor geen plek is in onze huidige samenleving.”