‘Als ik zou zeggen dat ik dezelfde speler ben als vorig jaar, zou ik liegen'

Ilkay Gündogan maakte afgelopen zaterdag na maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester City. De middenvelder, die in december zijn voorste kruisband afscheurde, speelde 24 minuten mee in het met 0-6 gewonnen duel met Watford. Komende woensdag lijkt de Duitse middenvelder zijn eerste basisplaats te gaan krijgen, als the Citizens het in de EFL Cup opnemen tegen West Bromwich Albion.

“Ik moet lang wachten, dat was zwaar. Daarom voelt het zo speciaal om terug te keren. Ik zat iedere keer op de tribune of voor de televisie, terwijl ik gewend was om iedere drie of vier dagen te spelen. Als een blessure dat wegneemt, voelt dat raar en zorgt dat voor teleurstelling. Als ik eerlijk ben, voel je je geen onderdeel meer van de groep. Je reist niet meer mee met het team, maar traint alleen met de fysio. Dat is het slechtste gevoel dat je kan hebben als voetballer”, wordt Gündogan geciteerd door de Daily Mail.

“Toen het gebeurde wist ik al dat ik er zes tot negen maanden uit zou zijn, dat is het ergste gevoel”, vervolgt de middenvelder, die eerder al met zware blessures kampte. “Er zijn twijfels of ik ooit op mijn oude niveau terugkeer. Dit soort dingen zijn frustrerend. Maar ik had geen keuze, ik ben een voetballer. Dit is wat ik doe. Het is mijn werk en ik heb nooit wat anders gedaan. Voor mij was er geen andere optie dan opnieuw te revalideren.”

“Als ik zou zeggen dat ik dezelfde speler ben als een jaar geleden, zou ik liegen. Door de blessure voel je je niet hetzelfde. Ik heb twee blessures aan mijn knie gehad en weet nu hoe ik me moet voorbereiden op een wedstrijd”, besluit Gündogan, die vorige zomer door Manchester City voor 27 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund.