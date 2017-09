Janssen wilde zelf vertrekken: ‘Vaak worstelen spelers in hun eerste seizoen’

Vincent Janssen verliet Tottenham Hotspur op de valreep voor een tijdelijk dienstverband bij

Fenerbahçe. Afgelopen weekeinde maakte hij bij zijn debuut direct een doelpunt, iets wat vorig

seizoen bij Tottenham Hotspur spaarzaam was. Volgens Mauricio Pochettino, manager van the Spurs, hoefde Janssen niet te vertrekken uit Londen.

“Hij wilde uiteindelijk zelf weg en besloot naar Turkije te gaan. Ik wens hem het beste. We zijn blij dat hij scoorde. Het is goed voor hem om opnieuw aan zijn zelfvertrouwen te werken”, zegt de Argentijnse manager van Tottenham Hotspur tegenover de London Evening Standard. Op de slotdag van de transferwindow haalde hij met Fernando Llorente er nog een concurrent bij voor Janssen.

“Hier speelt hij soms, soms niet. Je weet als je Harry Kane als concurrent hebt, het niet makkelijk is. Ook niet om iedere dag jezelf te motiveren en alles te geven”, vervolgt Pochettino zijn verhaal. “Het is belangrijk voor hem om te scoren. Vaak worstelen spelers in hun eerste seizoen in Engeland. Als je vanuit de Nederlandse competitie komt, is dat een ander niveau.”