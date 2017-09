‘Barcelona probeerde Atlético Madrid te overtuigen met bod van 140 miljoen’

Barcelona heeft afgelopen zomer een poging ondernomen om Antoine Griezmann los te weken bij Atlético Madrid, zo weet El Transistor. De Catalanen waren na het vertrek van Neymar op zoek naar een nieuwe aanvaller en zagen in de Fransman de perfecte kandidaat. Los Colchoneros veegden het bod op Griezmann echter van tafel.

Met een bedrag van 140 miljoen euro hoopte Barça Atlético te kunnen overtuigen. De afkoopclausule van Griezmann bedraagt sinds zijn contractverlenging tweehonderd miljoen euro. De Madrilenen zagen een vertrek van de Franse aanvaller echter niet zitten, omdat ze door het transferverbod afgelopen zomer geen vervanger konden halen. Daarnaast wil de club in het eerste seizoen in het nieuwe stadion goed voor de dag komen.

Om Lionel Messi tevreden te houden, ondernam Barcelona de poging bij Atlético. Misschien tegen beter weten in, want het was al een tijdje duidelijk dat los Colchoneros Griezmann niet zouden verkopen. Messi zorgde ervoor dat Barça eerst een poging ondernam bij Saúl Ñíguez, maar hij bleek te duur. Zijn afkoopclausule bedraagt sinds zijn contractverlenging 150 miljoen, terwijl hij daarvoor voor 80 miljoen los te weken was.