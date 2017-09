Ajax-talent imponeert: ‘Ik tip hem als kanshebber voor de Gouden Schoen’

Frenkie de Jong krijgt onder trainer Marcel Keizer regelmatig de kans in het eerste elftal van Ajax en de twintigjarige middenvelder stelt tot dusver niet teleur. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de ex-jeugdspeler van Willem II een vaste basisplaats verovert op het middenveld van Ajax. John Heitinga, trainer van Ajax Onder-19, is zo overtuigd van de kwaliteiten van De Jong, dat hij verwacht dat de Ajacied dit seizoen al de Gouden Schoen kan winnen, de prijs voor beste speler van de Eredivisie.

De Jong legde tegen ADO Den Haag een uitstekende wedstrijd op de mat en was met name in de eerste helft de absolute uitblinker aan Amsterdamse zijde. Heitinga rekent erop dat de jeugdinternational zich op dezelfde voet weet door te ontwikkelen en tipt hem derhalve als winnaar van de Gouden Schoen. "Ik denk aan Frenkie de Jong. Ik tip hem als kanshebber", zegt Heitinga in gesprek met De Telegraaf.

"Vorig jaar heb ik hem meegemaakt. Frenkie is een uitzonderlijk talent. Ik denk dat hij een goede toekomst tegemoet gaat", vervolgt Heitinga, die de prijs zelf won in 2008. "Wordt Frenkie het niet, dan blijf ik bij een Ajacied: Donny van de Beek. Hij maakt grote stappen en is ondertussen een vaste waarde in het eerste elftal. Hij doet het ontzettend goed als vervanger van Davy Klaassen."