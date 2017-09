‘Hij hoort niet thuis in het eerste van Feyenoord in dit soort wedstrijden’

Door de blessure van Nicolai Jörgensen is Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst aangewezen op Michiel Kramer. De spits startte in de basis tegen Manchester City en PSV, wedstrijden die allebei verloren werden. Kramer maakte tegen beide clubs geen goede indruk en Jeroen Elshoff, commentator bij de NOS, is van mening dat de ex-spits van onder meer ADO Den Haag niet over voldoende kwaliteit beschikt om in topwedstrijden spits van Feyenoord te zijn.

Kramer gaf tegen Manchester City (0-4) niet thuis en ontsnapte voor rust aan een rode kaart na een overtreding op Kyle Walker. Tegen PSV werd hij in het Philips Stadion na 45 minuten gewisseld ten faveure van Sofyan Amrabat, nadat Steven Berghuis in de eerste helft een rode kaart had gekregen. Zonder Kramer in de ploeg was het spel van de Rotterdammers beter dan voor rust. "Kramer hoort niet thuis in het eerste van Feyenoord in dit soort wedstrijden", zegt Elshoff in Sportforum, een radioprogramma van de NOS.

"Giovanni van Bronckhorst moet nu verder met een speler die eigenlijk niet bij Feyenoord zou mógen spelen", vult Henk Hoijtink aan. Volgens de journalist van Trouw hield Van Bronckhorst zondag de schijn op door te zeggen dat Kramer tegen PSV een goede wedstrijd had gespeeld. “Die jongen zal toch moeten blijven dit seizoen, maar hij komt gewoon tekort voor dit niveau."