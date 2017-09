‘Bosz is nu, meer dan ooit, de vaandeldrager van het Nederlandse voetbal’

Frank de Boer kreeg vorige week al na 77 dagen zijn ontslag als manager van Crystal Palace, maandag werd Andries Jonker de tweede Nederlandse trainer in het buitenland die op straat werd gezet. Een tegenvallende start van het seizoen met VfL Wolfsburg koste hem de kop. De tijd dat Nederlandse trainers groot waren in het buitenland, ligt inmiddels achter ons, weet Leo Beenhakker.

“Alleen Peter Bosz en Ronald Koeman houden de Nederlandse eer hoog”, zegt Beenhakker tegenover het Algemeen Dagblad, doelend op de trainers van respectievelijk Borussia Dortmund en Everton. De oud-trainer van onder meer Feyenoord en Real Madrid weet hoe het komt dat Nederlandse coaches in het buitenland niet meer in trek zijn. “In Europa doen onze clubs, op enkele incidenten na, niet meer mee. En bij het Nederlands elftal gaat er door allerlei omstandigheden de laatste jaren ook veel niet goed. Dat doet natuurlijk wel iets met het imago van Nederland als voetballand. We hebben een paar knauwen gehad. Dat heeft mogelijkerwijs ook invloed op de interesse in het buitenland voor Nederlandse trainers.”

Gerard Marsman, directeur van belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal, maakt zich geen zorgen. Hij verwacht dat het wel weer goed zal komen met de Nederlandse trainers. “Eens in de zoveel tijd, als er in korte tijd veel Nederlandse trainers uitvliegen, word ik gebeld met deze vraag. En als het goed gaat, hoor ik niemand. Wat ik er mee wiil zeggen: dit is een golfbeweging”, legt hij uit. “Voetbal is vooral een opportunistische wereld. Dan is de trend weer dat Spaanse trainers de wijsheid hebben, dan weer Nederlanders. Dat zal blijven schommelen.”

Beenhakker vindt dat het Nederlandse voetbal op korte termijn wel een succes kan gebruiken. “Daarom is het te hopen dat Peter Bosz bij Borussia Dortmund echt iets moois kan neerzetten. Hij is nu, meer dan ooit, de vaandeldrager van het Nederlandse voetbal. Zijn begin in Duitsland is in elk geval overtuigend.” Na vier wedstrijden gaat Dortmund met tien punten aan kop in de Bundesliga en kreeg het team van Bosz nog geen doelpunt tegen.