‘Thiago Silva voorkwam knokpartij tussen Cavani en Neymar'

Hoewel Edinson Cavani in de media anders doet voorkomen, lijkt er wel degelijk iets te spelen tussen hem en Neymar. De twee aanvallers van Paris Saint-Germain kregen het zondagavond tijdens de wedstrijd tegen Olympique Lyon (2-0) met elkaar aan de stok over wie plaats mocht nemen achter de bal bij een vrije trap en een strafschop. Cavani gaf na afloop aan dat alles koek en ei is tussen zijn persoon en Neymar, maar volgens L’Équipe is er veel meer aan de hand.

Cavani wilde tijdens het duel met Lyon een vrije trap nemen, waarna de bal door Dani Alves werd afgepakt en hij deze op zijn beurt aan Neymar overhandigde. Later in de wedstrijd kreeg PSG een strafschop en wilden de Braziliaan en Uruguayaan deze allebei nemen. Uiteindelijk werd besloten dat Cavani mocht schieten, maar hij miste.

In de kleedkamer gaf Cavani na de wedstrijd tegenover Neymar aan dat hij zijn houding niet waardeert, zo meldt L’Équipe. Neymar werd daarop boos en aanvoerder Thiago Silva moest in actie komen om een handgemeen tussen de twee te voorkomen.

Cavani had een andere lezing: "Ik begrijp niet waarom zulke verhalen worden gecreëerd", zei hij tegenover Gol de Medianoche. "Mijn broer vertelde mij dat er wordt gesproken over een probleem met Neymar, maar de waarheid is dat er geen probleem is. Neymar zit pas net bij de club en zoals ik al vanaf het begin gezegd heb, doet hij er alles aan zich aan te passen.”