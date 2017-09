Ex-Ajacied imponeert in Engeland: ‘Een boegbeeld van de Premier League’

Christian Eriksen groeide bij Ajax uit zijn jasje en de stap naar Tottenham Hotspur was logisch. Inmiddels speelt de Deense middenvelder bezig aan zijn vijfde seizoen bij de club uit Londen en lijkt het een kwestie van tijd voordat hij de volgende stap maakt naar de absolute wereldtop. Jamie Carragher, oud-international van Engeland, heeft de 25-jarige techneut hoog zitten en vraagt zich hardop af waarom Barcelona hem de afgelopen transferperiode niet heeft aangetrokken.

Barcelona wilde zich de vorige transferwindow versterken met Philippe Coutinho, maar Liverpool liet hem niet gaan. "Toen Barcelona Coutinho wilde, vroeg ik me af waarom ze niet voor Eriksen zijn gegaan", laat Carragher weten in gesprek met Ekstra Bladet. "Ze lijken veel op elkaar. Hij heeft bewezen dat hij de kwaliteit heeft om in de top te spelen.”

Eriksen is al jaren belangrijk met zijn doelpunten en assists voor the Spurs. Onder de vleugels van manager Mauricio Pochettino is de ex-Ajacied gegroeid. "Ze hebben de kans gekregen om hem over te nemen van Ajax. Sinds de komst van Pochettino hebben we kunnen zien hoe Eriksen is gegroeid. De afgelopen drie jaar heeft hij zich ontwikkeld tot een topspeler met enorme potentie. Zoals ik het zie is hij een van de boegbeelden van de Premier League."