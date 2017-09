‘Rio Ferdinand laat zich inspireren door Conor McGregor en stapt boksring in’

Rio Ferdinand staat voor een opvallende carrièremove. De 38-jarige oud-verdediger van onder meer Manchester United en het Engelse elftal ambieert een professionele bokscarrière, zo verzekert The Telegraph maandagavond. Ferdinand zal het nieuws volgens de Engelse sportkrant dinsdag zelf aankondigen op een persconferentie.

Ferdinand zette in 2015 een punt achter zijn actieve spelersloopbaan en ging daarna als analist aan de slag. De 81-voudig international heeft zijn liefde voor het boksen echter nooit onder stoelen of banken gestoken en zou nu zelfs tot de beslissing zijn gekomen de boksring in stappen. Ferdinand zou naar verluidt in de voetsporen van Conor McGregor willen treden.

McGregor maakte jarenlang naam als kampioen in de Ultimate Fighting Championship (UFC), maar koos er dit jaar plots voor zijn geluk te gaan beproeven in de boksring. De Ier ging in een prestigieuze wedstrijd vrij kansloos onderuit tegen meervoudig wereldkampioen Floyd Mayweather, maar heeft Ferdinand klaarblijkelijk wel geïnspireerd. De oud-stopper zou al geruime tijd werken aan zijn conditie en zal zijn aanstaande carrièreswitch dinsdag vermoedelijk aankondigen.