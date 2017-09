Van Dijk imponeert en lijkt klaar voor basisplaats bij Southampton

Virgil van Dijk heeft maandagavond zijn visitekaartje afgegeven bij de beloften van Southampton. De Oranje-international kwam in actie tegen het belofteteam van Stoke City en nam in het met 3-0 gewonnen competitieduel de openingstreffer voor zijn rekening.

Van Dijk werkt momenteel aan zijn terugkeer, nadat hij in juli uit de selectie van Southampton was gezet vanwege een transferverzoek dat hij had ingediend. Hij had zijn zinnen gezet op een zomers vertrek en wist zich onder andere gevolgd door Liverpool. Zijn club weigerde echter mee te werken aan een transfer en liet de verdediger voor een periode van bijna zeven weken alleen trainen.

Inmiddels is Van Dijk echter weer in genade aangenomen bij the Saints. Vorige week maakte hij zijn rentree al tegen Aston Villa namens de beloften en daar kwam afgelopen weekeinde een korte invalbeurt tegen Crystal Palace in de Premier League bij. Van Dijk stond maandag tegen de beloften van Stoke City negentig minuten op het veld en opende na een klein kwartier spelen de score met een kiezelharde kopstoot uit een hoekschop. Hij verdiende bovendien een strafschop waaruit uiteindelijk de 3-0 viel.