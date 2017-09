‘Mijn clausule is nu zo hoog dat niemand me meer weg kan halen bij Real’

Daniel Carvajal zette maandag officieel zijn handtekening onder een nieuw contract met Real Madrid. De 25-jarige rechtervleugelverdediger ligt nu tot halverwege 2022 vast in Santiago Bernabéu en sprak na het signeren van zijn nieuwe verbintenis van een droom. "Mijn clausule is nu zo hoog, niemand kan me meer weghalen bij Real Madrid", aldus de rechtsback, doelend op zijn nieuwe afkoopsom van 350 miljoen euro.

Carvajal is afkomstig uit de jeugdopleiding van De Koninklijke en heeft zich na een periode in Duitsland bij Bayer Leverkusen opgewerkt tot een gewaardeerde kracht in de laatste linie. "Deze club is een deel van mijn leven", werd hij geciteerd door Marca. "Ik ben de club erg dankbaar. Het is een mooie dag, één om te blijven herinneren. Ik ben blij om mijn contract te verlengen bij de club van mijn leven."

Daar staat 'ie hoor! Real Madrid heeft maandagmiddag de contractverlenging van Dani Carvajal officieel gemaakt! #carvajal #realmadrid #laliga A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Sep 18, 2017 at 6:35am PDT

De toekomst van de dertienvoudig Spaans international leek niet bij Real Madrid te liggen toen de club hem in de zomer van 2012 besloot te verkopen aan Bayer Leverkusen. Na een sterk seizoen in Duitsland besloot Real Carvajal echter terug te halen naar Madrid. "Elke atleet beleeft mooie en minder mooie momenten in zijn carrière. Het deed me pijn toen ik de club moest verlaten. De club besloot andere spelers aan te trekken, maar ik heb altijd in mezelf geloofd en heb goed gereageerd", aldus de back, die door José Mourinho te licht bevonden werd. "Hij achtte me er nog niet klaar voor, maar hij vertrok toen ik terugkeerde en nu doen we het beiden goed.”