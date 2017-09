Strijdbare Kishna doet belofte: ‘Laatste wedstrijd voor ADO niet gespeeld’

Vandaag het bericht gekregen wat eigenlijk al wel werd verwacht, m'n voorste kruisband is afgescheurd, ik wil via deze weg iedereen bedanken voor de lieve en moed gevende berichten. In het speciaal wil ik onze spelersgroep, staf en uiteraard onze fantastische supporters bedanken. Ondanks dat ik gister met een wat blijkt zware blessure op het veld zat hebben jullie mij kippenvel gegeven en zoals al eerder in de media gezegd de eerste stap van mijn herstel gezet! Mij rest op dit moment maar 1 ding en dat is iets waar ik al vaker voor heb gestaan dus ik weet hoe ik ermee om moet gaan, ik ga keihard werken en knokken om weer snel terug te zijn op het veld. Ik beloof jullie 1 ding en dat is dat ik mijn laatste wedstrijd voor ADO nog zeker niet heb gespeeld! Fans en voetballiefhebbers bedankt voor jullie support ??

