Onderzoek naar officieel kunstgrasverbod: ‘We gaan meteen aan de slag’

De kritiek op het groot aantal kunstgrasvelden in de Eredivisie neemt alsmaar toe en nu gaat ook de koepelorganisatie van Eredivisieclubs ECV zich mengen in de kwestie. De organisatie gaat onderzoeken of een officieel kunstgrasverbod op het hoogste niveau in Nederland tot de mogelijkheden behoort, zo meldt directeur Jacco Swart.

"'We gaan meteen aan de slag. We streven er voorlopig naar om op 12 december, in de vergadering betaald voetbal, met een voorstel te komen", laat hij weten aan de NOS. ''Het is aan de projectgroep om daarbij alle clubs op de hoogte te houden. Maar we gaan niet wekelijks rapporteren aan de media. Je moet een broedende kip niet storen. Er zal nog minder naar buiten komen dan bij de kabinetsformatie." Naast Swart zitten ook Hai Berden (voorzitter VVV) en Rob Toussaint (commercieel directeur Heracles) in de werkgroep. Namens de natuurgrasclubs zitten Hans Nijland (directeur FC Groningen) en Joost de Wit (directeur Vitesse) in de projectgroep.

De mededeling van Swart komt na overleg tussen de achttien clubs in de Eredivisie. In de vergadering van de ECV zou het spelen op een natuurgrasveld of hybride veld als licentie-eis in de KNVB-reglementen kunnen worden opgenomen. In de vergadering van 12 december hebben alle clubs in het betaald voetbal stemrecht, waaronder dus ook de achttien clubs die uitkomen in de Jupiler League. Daarvan werken er liefst twaalf hun thuiswedstrijden af op een kunstgrasmat.