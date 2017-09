Cavani baalt: ‘Ik begrijp niet waarom zulke verhalen worden gecreëerd’

Paris Saint-Germain boekte zondagavond zijn zesde competitiezege op rij dit seizoen, maar na afloop van het duel met Olympique Lyon ging het vooral over een incident dat in de tweede helft plaatsvond tussen Edinson Cavani en Neymar. De twee bakkeleiden over een strafschop die werd toegekend aan PSG, maar van een probleem is geen sprake, zo verzekert Cavani.

De Uruguayaanse spits is de vaste penaltynemer van het elftal van Unai Emery en kreeg in de slotfase bij een 1-0 voorsprong de kans om vanaf elf meter de wedstrijd op slot te gooien. Neymar liet openlijk blijken zich ook te willen ontfermen over het buitenkansje, hetgeen opvallende beelden opleverden. Cavani roept echter op het voorval niet op te blazen. "Ik begrijp niet waarom zulke verhalen worden gecreëerd", reageert hij tegenover Gol de Medianoche.

"De waarheid is dat zulke dingen normaal zijn in het voetbal", vervolgt de aanvaller. "Mijn broer vertelde mij dat er wordt gesproken over een probleem met Neymar, maar de waarheid is dat er geen probleem is. Neymar zit pas net bij de club en zoals ik al vanaf het begin gezegd heb, doet hij er alles aan zich aan te passen. Volgens mij heeft hij zich ook al snel aangepast."

Cavani zag zijn strafschop overigens gekeerd worden door Anthony Lopes, maar doordat de doelman van Lyon vier minuten voor tijd alsnog voor een tweede maal moest capituleren, hield PSG de drie punten uiteindelijk in eigen huis. De ploeg van Emery gaat met een maximale score aan kop in de Ligue 1 en geniet momenteel een voorsprong van drie punten op runner-up AS Monaco.