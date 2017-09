PSV weigerde ‘meer dan’ vijftien miljoen euro: ‘Konden kampioen worden’

PSV nam de afgelopen transferperiode afscheid van Davy Pröpper. De verkoop van de 26-jarige middenvelder aan Brighton & Hove Albion leverde de Eindhovense club naar verluidt minimaal dertien miljoen euro op en was volgens technisch manager Marcel Brands noodzakelijk om een begrotingstekort te dichten.

Doordat PSV er niet in slaagde zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League, moest de club wel meewerken aan een vertrek van Pröpper. "Dat hadden we niet gepland, maar door het mislopen van Europees voetbal was zijn transfer noodzakelijk", licht de beleidsbepaler toe in gesprek met PSV TV.

Pröpper werd in het verleden ook al eens in verband gebracht met een overgang naar Zenit Sint-Petersburg. Die transfer werd toen echter geblokkeerd door PSV. "Vorig seizoen hadden we in de winterstop het gevoel dat we zeker kampioen nog konden worden. Daarom hebben we zijn transfer af laten ketsen, ondanks dat er een bedrag van meer dan vijftien miljoen euro geboden werd", licht Brands toe.